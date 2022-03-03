DEĞERİ 6 MİLYON EURO...

Inter'in 2017 yılında Fiorentina'ya 24.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vecino'ya başka kulüplerin de talip olduğu ancak hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncuya imza parası vermeye sıcak baktığı için diğer kulüplere göre daha avantajlı olduğu ifade ediliyor.