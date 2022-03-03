Yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi...
Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray Matias Vecino için karşı karşıya
İki ezeli rakip bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorilerinden olacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Inter'li orta saha Matias Vecino'nun peşine düştü. Haziran'da serbest kalacak 30 yaşındaki merkez orta için için büyük bir kapışma yaşanabilir.
Galatasaray'ın daha önceden teklif yaptığı Inter'in Uruguaylı merkez orta saha oyuncusu Matias Vecino'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu ve oyuncunun menajeri ile ön görüşme yaptığı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Haziran ayında sözleşmesi sona ereceği için bonservis bedeli olmayan Uruguaylı orta saha her iki kulüp için de son derece cazip hale geldi. Zira henüz 30 yaşında olan Matias Vecino 57 kez Uruguay Milli Takım forması giymiş son derece deneyimli bir oyuncu.