Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olarak gösterilen Joachim Löw için İngiltere'den Sarı-Lacivertliler'in moralini bozan bir haber geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joachim Löw'de Kanarya'ya dev rakip!
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Joachim Löw'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Alman teknik adamın talipleri gün geçtikçe artıyor. Daha önce Real Madrid'in gündemine gelen Löw için bu kez de Manchester United harekete geçti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 06:40
Takvim'in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; teknik direktör Ralf Rangnick'ten memnun olmayan Manchester United'in takımı Joachim Löw'e emanet etmek istediği belirtildi.
Löw'ün adının İspanyol devi Real Madrid'in ardından Manchester United ile de anılması ise Fenerbahçe'de moralleri kaçırdı.