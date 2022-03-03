Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, dünya evine girmek için İstanbul'u seçti. Fener Rum Patrikhanesi'ndeki tören, Esma Sultan Yalısı'ndaki kutlamalı programla düğün, haziranda gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas hayatının imzasını atıyor!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Dimitrios Pelkas, dünya evine girmeye hazırlanıyor. Yunan oyuncu, düğün için ise İstanbul'u seçti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 17:46
Yunan basınındaki haberlere göre, sarı-lacivertli futbolcu, kız arkadaşı Kiveli Marda ile haziran ayında Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleştirilecek düğün töreniyle dünya evine girecek.
Çiftin sonrasında Esma Sultan Yalısı'nda yakın çevrelerinden davetlilerin katılacağı organizasyonda evliliklerini kutlayacağı bildirildi. Evlilik için hazırlıkların şimdiden başladığı belirtildi.