Fenerbahçe, sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile görüşmeleri sürdürüyor. Oyuncunun menajeri ile yapılan pazarlıklarda sona gelindiği gelen haberler arasında...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Görüşmelerde sona gelindi
Fenerbahçe'de yeni sezonun yapılanması devam ediyor. Özellikle bu sezonun başarılı oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak konusuydu. Sarı lacivertli kulüp, yıldız oyuncu ile yapılan uzun süreli görüşmelerin ardından mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 06:40
Tarafların, sözleşmenin süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardığı, son detayların da halledilmesinin ardından anlaşmayı resmileştireceği ifade ediliyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Ferdi'nin sezon sonunda boşa çıkacak olması nedeniyle başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere yurt dışından da birçok talibi var.