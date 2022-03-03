Yeni sezona yeni bir teknik adam ile başlayacak olan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Marcelo Bielsa. Sarı lacivertli kulüp deneyimli antrenör için nabız yokladı.

Gelecek sezonun teknik direktörü için bekleyiş sürüyor. Joachim Löw ile haftaya bir araya geleceği ifade edilen Ali Koç'un Leeds ile yollarını ayıran Marcelo Bielsa için de nabız yokladığı belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; ancak 66 yaşındaki Arjantinli teknik adamın istediği ücretin oldukça yüksek olduğu ve Löw gibi öncelikle büyük liglerde çalışmayı arzuladığı ifade edildi. Koç'un öncelikle Löw'ü ikna etmeye çalışacağı olmazsa diğer isimlere yöneleceği öğrenildi.