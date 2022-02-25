Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren takımın teknik direktörü büyük olasılıkla Joachim Löw olacak. Üç isimle görüştüklerini açıklayan başkan Ali Koç'un listesinin başında Alman hoca yer alıyordu. 62 yaşındaki teknik adam ile uzun süredir yürütülen görüşmelerde birçok konuda uzlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; son anda bir pürüz çıkmazsa Löw'ün isminin önümüzdeki günlerde camiaya duyurulması bekleniyor. Löw'ün, Fenerbahçe'nin tüm maçlarını yakından takip ettiği ve kadro+transfer planlaması için not tutmaya başladığı da belirtildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Alman hocayla büyük ölçüde anlaşıldı! Joachim Löw çalışmalara başladı
Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması beklenirken Alman teknik adam ise çalışmalara şimdiden başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 06:40