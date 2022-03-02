Fenerbahçe'de Mesut Özil'den haber var! Son durumu...
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyo. Sarı lacivertlilere, zorlu mücadele öncesi müjdeli haber geldi. Kanarya'da yıldız futbolcu Mesut Özil, takımla birlikte çalışmalara başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 13:17 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022- 13:32
Süper Lig'de 28. hafta maçında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de, zorlu müsabaka öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mesut Özil, geri döndü.
Yıldız oyuncu yapılan idmanda takımla çalışmalara başladı.