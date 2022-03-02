Süper Lig'de 28. hafta maçında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de, zorlu müsabaka öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mesut Özil, geri döndü.

Yıldız oyuncu yapılan idmanda takımla çalışmalara başladı.