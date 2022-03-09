FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Ayrton Lucas'ta flaş gelişme! Flamengo...

Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertliler, Spartak Moskova forması giyen Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas'ı kadrosuna katmak isterken flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan haberde Flamengo'nun da 24 yaşındaki sol beke teklif götürdüğü iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları...(aspor.com.tr / Dış Haberler)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 18:08 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 18:17