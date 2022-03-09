Rusya'nın Ukrayna'ya şiddetli saldırıları sonrası Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmelerini Haziran 2022'ye kadar askıya alırken, Rusya'daki futbolculara ise fesih hakkı verildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Ayrton Lucas'ta flaş gelişme! Flamengo...
Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertliler, Spartak Moskova forması giyen Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas'ı kadrosuna katmak isterken flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan haberde Flamengo'nun da 24 yaşındaki sol beke teklif götürdüğü iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları...(aspor.com.tr / Dış Haberler)
Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 18:08 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 18:17
Fenerbahçe ise bu fesih hakkından yararlanarak boşa çıkmaya hazırlanan Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas'la imza aşamasına geldi.
Savaş nedeniyle Rusya'dan ayrılma kararı alan Brezilyalı futbolcunun menajeri Carlos Leite'nin oyuncusuna ülkesinden gelen teklifleri reddettiği ifade edildi.