Sezon sonuna kadar yoluna İsmail Kartal'la devam edecek olan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlaması için teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’ta kötü haber! Atletico Madrid...
Fenerbahçe haberi | Gelecek sezon için teknik direktörlerle görüşmelere devam eden sarı-lacivertlilerde hedefteki isimlerden biri de Jorge Jesus'tu. Tecrübeli teknik adamla görüşen Fenerbahçe yönetimine kötü haber geldi. Brezilya basınında Jorge Jesus'a 5 takımın daha talip olduğu iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları... (A Spor Dış Haberler)
Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden biri olan Jorge Jesus hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
90min.com'un Brezilya kaynağına göre Jorge Jesus'la şu ana kadar 5 takım ilgilendi.