Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’ta kötü haber! Atletico Madrid...

Fenerbahçe haberi | Gelecek sezon için teknik direktörlerle görüşmelere devam eden sarı-lacivertlilerde hedefteki isimlerden biri de Jorge Jesus'tu. Tecrübeli teknik adamla görüşen Fenerbahçe yönetimine kötü haber geldi. Brezilya basınında Jorge Jesus'a 5 takımın daha talip olduğu iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları... (A Spor Dış Haberler)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 11:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022- 11:28