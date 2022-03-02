Futbol yorumcusu Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin Sosa ve Gustavo ile vedalaşacağını iddia etti.
Fenerbahçe'de sürpriz! Ayrılacakları tek tek açıkladı
Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması yapılmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Bilgiç, yeni sezonda takımdan ayrılacak futbolcuları da tek tek açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 12:17 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022- 12:18
Kendisine gelen sinyalin bu yönde olduğunu belirten Bilgiç, yönetimin iki futbolcuya 'biz sizle yürümeyeceğiz' dediğini öne sürdü.
Gürcan Bilgiç Mergim Berisha ile de yolların ayrılması gerektiğini belirtti.