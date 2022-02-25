Fenerbahçe taraftarının sahada golleriyle kendisini göstermesini beklediği Mesut Özil, İngiltere'de ticari girişimleri ile haber oldu. Yıldız futbolcu için, "Milyonlarca sterlinlik ticaret imparatorluğunun içinde" diyen The Sun gazetesi, "Alman Dünya Kupası galibi, kendi krampon markasını piyasaya süren ilk profesyonel futbolcu olmak üzere. M10 sokak giyim firmasının ve e-spor takımının patronu, devasa bir emlak portföyü var ve bir kozmetik şirketinde ve bir Meksika futbol kulübünde hisseleri var" ifadelerini kullandı. Haberde, "Özil ayrıca bir kafe zincirine, bir sağlık takviyeleri laboratuvarına, bir spor kliniğine ve bir Sock fabrikasıyla lisans anlaşmasına sahip. Ünlü girişimciler Jeff Besos ve Alan Sugar'ı şaşırtacak olan kendi parasını çıkarmak üzere" yorumu yapıldı.