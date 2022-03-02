FENERBAHÇE FIRSATI KAÇIRMADI

SOL açık mevkine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için bulunmaz bir fırsat olan Victor Claesson'a yeni sezon için ilk ciddi teklifin Sarı-Lacivertli kulüp tarafından yapıldığı da gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro alan Claesson 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırdı.