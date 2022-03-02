Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, “Arda’yı korumak istiyorum” sözlerinin ardından önceki gün de “3 hafta önce kimse tanımıyordu” ifadelerini kullanmıştı. Kartal'ın bu sözleri büyük tepkiye yol açtı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3'te 3 yaptı ancak gündem Arda Güler... Herkesi heyecanlandıran 17 yaşındaki genç yıldız hakkında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları camiada tepki toplamaya devam ediyor. Slavia Prag maçından önce "Onu korumak istiyorum" diyen deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa mücadelesinden sonra ise "3 hafta önce Arda'yı Türkiye'de kimse tanıyordu. Şimdi bütün Türkiye, Arda'yı konuşuyor. Fenerbahçe tarihinde son zamanlarda ilk defa bu kadar genç çocukları oynatan benim" ifadelerini kullandı. Fotomaç'ın haberine göre; oysa Kartal'dan aylar önce Vitor Pereira, Arda Güler'i sahaya sürmüş, sözleriyle de genç yıldız adayını fazlasıyla onurlandırmıştı.

20 AĞUSTOS 2021 VITOR PEREIRA:

''Arda genç olduğu için değil, kaliteli ve karakterli olduğu için oynuyor.''

28 ŞUBAT 2022 İSMAİL KARTAL:

''Bu çocuk 17 yaşında. 3 hafta öncesine kadar Türkiye'de kimse Arda'yı tanımıyordu. Ben onu oynatma cesaretini gösterdim.

ARDA ÇIKTI TV KAPANDI!

Fenerahçe'de bir kesim taraftar artık futbol takımının maçlarıyla fazla ilgilenmiyor. Sadece 17 yaşındaki Arda Güler sahada iken heyecanlanıyorlar. Öyle ki bir taraftar Kasımpaşa maçını 66 dakika izledi. Arda bu dakikada Mert Hakan Yandaş ile değişirken televizyonu kapattı.