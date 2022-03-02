Sarı-lacivertli camia kabus dolu geçen bir sezon daha yaşarken gelecekte aynı sorunları görmek istemiyor. Kanarya'ya mali yönden ciddi yardım yapan başkan Ali Koç ise artık sportif başarı için kararlı adımlar atıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Joachim Löw ile görüşecek! Mesut Özil de devrede
Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları sürerken takımın emanet edilmesi beklenen Joachim Löw'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç takımın başına Alman teknik adam Joachim Löw'ü getirmekte ısrarcı. Sarı-lacivertlilerde Löw için Mesut Özil de devreye girdi. İşte detaylar...
Her hafta istifaya çağırılan başkan Koç, teknik adam tercihleriyle sürekli hata yapmakla eleştiriliyordu. Artık 'marka' bir isme gitmeye karar verdi. Camiada adı tartışılmayacak olan Joachim Löw ile pazarlıklarda ilerleme sağlanmıştı. Bu hafta işin noktalanması isteniyor.
EKİBE LİDERLİK YAPACAK
Kanarya önemli yatırım yaparak renklerine bağladığı Mesut Özil'den de beklenilen verimi henüz alamadı. Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal ile de sıkıntılar yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, Joachim Löw'ün gelmesi için arabulucu rolü oynuyor.