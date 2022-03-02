ADI YETER

Fenerbahçe transferde büyük yıldızları ve gurbetçi oyuncuları ikna etmekte zorluk yaşıyor. Plansızlık ve düzensizlik sebebiyle birçok futbolcu tercihini daha istikrarlı takımları seçerek yapıyor. Joachim Löw'ün gelişiyle birlikte bu durum da tersine dönecek. Löw'ün özellikle Almanya'da top koşturan gurbetçi oyuncular üzerinde büyük etkisi var.