Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ardından İsmail Kartal: Kulübedeki oyuncularımız...

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Kazandığımız için mutluyum ama beni daha çok mutlu eden bir şey vardı, o da kulübedeki oyuncularımın da maçı kazanmayı çok istemesi. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 22:38 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022- 22:58