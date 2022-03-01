Michael Frey Avrupa'yı kasıp kavurdu! Fenerbahçe bin pişman

Fenerbahçe'ye 2018 yılında Zürih'ten transfer olan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Michael Frey, Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'te gollerine devam ediyor. Frey son olarak Antwerp'in Club Brugge ile oynadığı ve 4-1 mağlup olduğu mücadeledeki tek golü kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu performansıyla ve attığı gollerle Avrupa'nın büyük liglerindeki golcülerin arasına girdi. İşte o liste ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 12:31 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 12:42