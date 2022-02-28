Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, 90+1. dakikada Attila Szalai ile bulduğu golle maçı 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, 90+1. dakikada Attila Szalai ile bulduğu golle maçı 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Maçta gol perdesini 6. dakikada Miha Zajc açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Uzun süre üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 67. dakikada Muleka'nın kafa vuruşuna engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. 90+1. dakikada Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirerek maçta son sözü söyledi. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Kasımpaşa'da 90+7. dakikada Mabil peş peşe gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte üst sıralar için yarışını sürdüren Fenerbahçe puanını 46'ya yükseltti. Öte yandan düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı..

İRFAN CAN 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra formasına kavuştu.

Milli futbolcu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maçın yanı sıra, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.

İrfan Can, Kasımpaşa maçıyla yeniden 11'deki yerini aldı.

ARDA YİNE SAHADA

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Hatayspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

Slavia Prag maçında Kartal'ın yedek soyundurduğu ve oyuna girdikten sonra büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Mesut Özil kadroda yer almadı.

ÇAĞTAY YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'nin genç sol beki Çağtay Kurukalıp, eski takımına karşı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'nin ligde son olarak oynadığı Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan ve taraftarın beğenisini kazanan genç oyuncu, Slavia Prag karşısında ise forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerin sol bekleri Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında sol bekte oynaması beklenen Çağtay, yedek kulübesine çekilirken, teknik direktör Kartal o pozisyonda Attila Szalai'yi tercih etti.

PAŞA'DA İKİ EKSİK

Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesinde 2 futbolcu takımını yalnız bıraktı.

Lacivert-beyazlı ekipte Jeffrey Bruma ile Sakıb Aytaç, sakatlıkları sebebiyle görev alamadı.