Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında Szalai'nin golünden önce faul var mı?
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 90+1. dakikada Szalai'nin attığı golün ardından Kasımpaşalı futbolcular yoğun tepki gösterdi. Lacivert beyazlılar gol öncesindee Valencia'nın faul yaptığını ifade ettiler. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 22:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022- 22:20
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...