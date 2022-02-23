Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen derbide Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe Safiport'u 69-63 yendi.

Kenardan sayı katkısı alamayan sarı-kırmızılı takımda Plum 29 sayıyla maçın yıldızı oldu. Sarı-lacivertlilerde ise Sabally 14 sayı 20 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Maç boyunca Galatasaray 7 hücum, 23 savunma, Fenerbahçe ise 21 hücum, 27 savunma ribaundu aldı.

Bu sonuçla Galatasaray, Fenerbahçe Safiport'u 9 Mart 2021'den sonra 6 resmi maç aranın ardından mağlup etmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 10. galibiyetini alırken Fenerbahçe Safiport 2. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Nüket Küçükel Ezberci, Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Can Gebetaş da karşılaşmayı tribünden izledi.

Müsabakayı eski Galatasaraylı futbolculardan Kasımpaşalı Ryan Donk ile bazı lacivert-beyazlı oyuncular da saha kenarından takip etti.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Mehmet Keseratar, Tunçtan Durmuşcan, Alper Gökçebel

Galatasaray: Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Plum 29, Davis 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda Şahin,

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Manolya Kurtulmuş 3, Hartley 4

1. Periyot: 21-17

Devre: 36-33

3. Periyot: 46-46