Bu sezon tüm kulvarlarda yarış dışı kalan Fenerbahçe, artık önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor. Arda Güler'in son haftalardaki müthiş yükselişi ile kulübe az da olsa hareket gelirken, ihtiyaç duyulan bölgeler için şimdiden temaslara başlandı.