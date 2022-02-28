A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Numan Okumuş vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe Kulübü, Okumuş'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kariyerinde ikişer kez A Milli Takım ve Ümit Milli Takım formalarını giyen Numan Okumuş, Fenerbahçe'de ise iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Eski futbolcularımızdan, 1809 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Numan Okumuş vefat etmiştir.



1966-1972 yılları arasında formamızı giyen Numan Okumuş, Fenerbahçemizin 14. (1967-68) ve 15. (1970-71) şampiyonluklarında kadroda yer almıştı.



Merhumun cenazesi 01.03.2022 Salı günü Levent Camii'nden öğle namazını müteakip kaldırılacaktır.



Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."