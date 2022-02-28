Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler için Avrupa'nın önde gelen takımlarının kolları sıvaması paniğe neden oldu. Yeni bir 'Ömer Faruk' faciası yaşamak istemeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi Arda Güler'in ailesini adeta koruma altına aldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Takımın yıldızı olmuştu! Kanarya'dan Arda Güler harekatı
Bu sezon da beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de, genç yetenek Arda Güler son haftalardaki performansıyla taraftarın sevgilisi oldu. Sarı lacivertli kulüp ise genç oyuncunun üzerine titriyor. Bir 'Ömer Faruk Beyaz' krizi daha yaşamak istemeyen Kanarya, bu kez işi sıkı tutuyor. İşte ayrıntılar...
Kısa süre önce Arda'nın ailesi ile görüşen bir scout ve bir Avrupa takımı için çalışan Türk antrenörün sözleri başkanın kulağına kadar gitti. Fotomaç'ın haberine göre; o scout ve antrenörün "Fenerbahçe'de gençler parlar ama uzun soluklu şans bulamaz. Dikkat edin" sözleri üzerine yönetici Alper Pirşen'i, Arda'nın ailesiyle görüşmeye gönderdi.
AİLESİ SÖZ VERDİ
Pirşen Arda'nın ailesine "Ömer Faruk ile yaşananların ardından siz Fenerbahçe altyapısının imajı için son kalesiniz. Bizden habersiz karar almayın. Bu dönemde kafanızı karıştırmak isteyen çok insan olacaktır" dedi. Arda'nın babası 'Önceliklerinin takımda kalmak olduğunu, Fenerbahçe ile konuşmadan asla son karar almayacaklarını' anlattı.