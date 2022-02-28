Kısa süre önce Arda'nın ailesi ile görüşen bir scout ve bir Avrupa takımı için çalışan Türk antrenörün sözleri başkanın kulağına kadar gitti. Fotomaç'ın haberine göre; o scout ve antrenörün "Fenerbahçe'de gençler parlar ama uzun soluklu şans bulamaz. Dikkat edin" sözleri üzerine yönetici Alper Pirşen'i, Arda'nın ailesiyle görüşmeye gönderdi.

