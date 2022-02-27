Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Beylerbeyi 75.Yıl Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerin 2-0 önde götürdüğü mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...
Fenerbahçe Beşiktaş maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe-Beşiktaş canlı yayın) | Kadınlar Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci devre resmen başladı. İkinci devrenin ilk haftasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 13:58