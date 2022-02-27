FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth bombası!

Süper Lig'de zirve yarışının uzağunda kalan, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de, gelecek yılın transfer planlaması başladı. Sarı-lacivertliler tartışılmayacak bir golcü için kolları sıvadı. Kanarya'da öne çıkan isim ise Alexander Sörloth oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 06:40