Ligde, kupada, Avrupa'da yine hüsran yaşayan Fenerbahçe transferde artık boş atmak istemiyor. Özellikle son dönemde aldığı golcülerden fayda göremeyen sarı-lacivertliler 'marka' bir ismi gidecek.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth bombası!
Süper Lig'de zirve yarışının uzağunda kalan, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de, gelecek yılın transfer planlaması başladı. Sarı-lacivertliler tartışılmayacak bir golcü için kolları sıvadı. Kanarya'da öne çıkan isim ise Alexander Sörloth oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Vedat Muriç haricinde son yıllarda transfer edilen santrforlar beklenilen katkının çok uzağında kaldı. Kanarya bu sebeple tartışılmayacak bir isimle anlaşmayı planlıyor. O da sezon başında da istenen Alexander Sörloth...
Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Norveçli yıldız bu sezon Real Sociedad'da kiralık olarak oynuyor. Fotomaç'ta yer alan haberde, Sarı-lacivertliler sezon sonunda kulübü RB Leipzig ile bonservis pazarlığına oturacak.