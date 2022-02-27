Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, 26 yaşındaki Nijeryalı için "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı öğrenildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Peter Olayinka İsmail Kartal'ı mest etti yönetim harekete geçti!
Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi. İsmail Kartal'ın 'Tam bir takım oyuncusu' yorumu yaptığı 26 yaşındaki Nijeryalı'nın şartları soruldu, ismi transfer listesine eklendi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Olayinka için herhangi bir transfer teklifi yapılmadı. Ancak şartları soruldu. Sabah'ta yer alan haberde, 2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE VAR
Fenerbahçeli yöneticiler, sezon sonunda duruma göre Çekya ekibinin kapısını çalacak. 2018'den bu yana Slavia forması giyen Olayinka, Belçika ekibi Gent'ten 3.2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 27 resmi karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.