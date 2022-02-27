Fenerbahçe, Slavia Prag’a da elenip hedefsiz kalınca gelecek sezonun planlaması için kollar sıvandı. Yönetim de İsmail Kartal’a net mesaj verdil: Sezonun kalanında tahtaya önce gençlerin adını yaz. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kanarya'da özellikle Arda Güler'in çıkışıyla beraber genç oyunculara olan ilgi arttı. Son olarak İsmail Kartal'ın Slavia Prag deplasmanında "Onu korumak istiyoruz" diyerek 17 yaşındaki futbolcuyu yedek bırakması büyük tepki çekmişti. Sonradan oyuna giren Arda müthiş işler yaparak yine herkesi kendine hayran bırakmıştı. Sezonun kalan bölümü için Kartal'a mesaj gitti. Fotomaç'ta yer alan haberde, yönetim, deneyimli çalıştırıcıya da ligin kalan bölümünde Arda Güler, Çağtay Kurukalıp, gibi isimlere şans vermesi yönünde görüş bildirdi.

TECRÜBELİLER KULÜBEYE

İsmail Kartal, genç oyuncuların çabuk yıpranmaması için onlara sürekli şans vermiyordu. Ancak bu görüşün geçmişte kaldığını savunan bazı idareciler, genç isimlerin düzenli forma bularak gelişeceğini kaydetti. Ligin kalanında sürekli eleştirilen Jose Sosa, Mesut Özil gibi isimler fazla süre almayacak. Arda Güler, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Arda Ruhan gibi isimler sürekli 11'de olacak. Böylece hem tecrübe kazanacaklar hem de gelecek sezon takımın omurgasını oluşturacaklar.

ARDA KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Futbol Akademisinin Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, FB TV'ye konuştu. Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Arda çok karakterli, düzgün bir çocuk. İlk geldiğinde Milli Takımlara seçilemiyordu. Kendini sürekli geliştirdi. Şimdi hem 6 numara hem 8 numara oynuyor. İnşallah Fenerbahçe'ye çok büyük katkıları olacak"