HAVADAN TOP VERMİYOR

Serdar Aziz, Süper Lig'in en sert stoperlerinden. Rakipleriyle girdiği ikili mücadeleleri kazanma oranı yüksek. Özellikle hava toplarında çok etkili. Maç başına 2.6 hava topu kazanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta şans buldu. Gol veya asist üretemedi.