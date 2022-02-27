Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar doğrultusunda gelecek sezon takımlar sahada en az 4 yerli oyuncuyla mücadele etmek zorunda. Fenerbahçe de bunu düşünerek takımdaki yerli isimlerle kontrat yenileme görüşmelerini sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Aziz'de işlem tamam!
Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe'de, yönetim, yerli kadrosunu güçlü tutmak için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertliler, tecrübeli stoper Serdar Aziz ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Milli oyuncuyla yakın zamanda imzalar atılacak. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 06:40
Bunlardan biri de Serdar Aziz. 31 yaşındaki stoperle süren görüşmelerde yaprak kımıldamıyordu ancak son günlerde pazarlıklarda son noktaya gelindiği kaydedildi.
Fotomaç'ya yer alan haberde, tecrübeli oyuncu da menajeriyle yaptığı görüşmede "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" ifadelerini kullanınca temaslar sıklaştı. Taraflar 2+1 yıllık kontrat üzerinde anlaşmaya vardı. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.