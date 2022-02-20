Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"Geçen hafta Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde galibiyet aldık. Hafta içinde Slavia'yla oynadığımız maçta istediklerimizi yapamasak da iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçı kazanıp, Slavia maçına moralli şekilde gitmek istiyoruz. Rotasyona mecburuz."

"Sahaya çıkacak oyuncularıma güveniyorum. İki genç oyuncumuz ilk defa 11'de başlayacak. İkisinden de en ufak şüphem yok. Onlara güveniyorum."