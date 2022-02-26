Yönetim de takımın gidişatından memnun değil. Hesap için sezon sonu bekleniyor. Olağanüstü kongre olmazsa yeni teknik direktörün de görüşü alınıp düğmeye basılacak.
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 11 isimle yollar ayrılıyor...
Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de tüm hedefler gelecek sezona çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmenin ardından 11 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o liste ve detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği habere göre ancak yüksek maaş ve devam eden kontratlar sorun. Sözleşmesi bitecek Sosa ile vedalaşılacak. Rossi'de de opsiyon hakkının kullanılmaması bekleniyor.
Gustavo, Novak, Tisserand, Zajc ve Berisha da yolcu adayları arasında. Kirada olan Samatta, Allahyar, Meyer, Lemos'tan da kurtulmanın yolları aranacak.