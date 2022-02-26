Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya da havlu attı. Sarı-Lacivertliler'i her iki maçta da aynı skorla deviren Çekya ekibi mütevazi kadrosuna rağmen sergilediği performansla büyük alkış topladı. Son 3 sezonda Çekya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan bu sezon da lider durumda bulunan Slavia Prag'ın en çok dikkat çeken özelliği istikrarı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Hayali 'Prag' gerçeğe bak! Sadece İrfan Can Kahveci'nin bonservisi...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olarak Konferans Ligi'nde play-off'lara kalan Fenerbahçe, burada da Slavia Prag'a 2 maç sonunda toplam 6-4'lük skorla elendi ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç döneminde 9 teknik adam değiştirirken, Prag ise 4.5 yılda tek hocayla yoluna devam etti. Çekya temsilcisinin mütevazı kadrosu dikkat çekerken, Kanarya'da sadece İrfan Can Kahveci'ye ödenen bonservis bedeli ise ilk 11'i geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İSTİKRAR ABİDESİ SLAVIA
Takvim'in haberine göre; Takımı tam 4.5 yıldır Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. 45 yaşındaki teknik adam üst üste gelen 3 şampiyonluk ve Avrupa'daki ses getiren işlerin mimarı oldu. Fenerbahçe ise söz konusu dönemde tam 9 ayrı teknik adamla çalışarak istikrarın yakınından bile geçemedi. Slavia Prag'ın Sarı-Lacivertliler'i önceki gece 3-2 mağlup eden 11'ini sadece 9,7 milyon Euro'ya transfer etti.
Bu rakam maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyetinin bile altında. Sarı-Lacivertliler geçen sezon devre arasında milli futbolcuyu almak için Başakşehir'e 11 milyon Euro ödemişti.