Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'ya havlu atan Fenerbahçe'de artık gözler genç yıldızlara çevriliyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş Arda Güler kararı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Hatayspor maçında başarılı bir performans gösteren, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçta yaptığı şık hareketlerle gündem olan Arda Güler, taraftarın gönlünde taht kurdu. Yarıştığı her kulvarda havlu atan sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son haftaların en çok konuşulan ismi Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
Ligde kalan 12 haftada maksimum puana ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki Arda Güler'in ilk 11'e alışması ve tecrübe kazanması hedefleniyor.