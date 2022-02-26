FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş Arda Güler kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Hatayspor maçında başarılı bir performans gösteren, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçta yaptığı şık hareketlerle gündem olan Arda Güler, taraftarın gönlünde taht kurdu. Yarıştığı her kulvarda havlu atan sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 10:48