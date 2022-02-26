Fenerbahçe umut vermiyor! Taraftarlar...

Fenerbahçe'de artık hedef olarak sadece Süper Lig kaldı. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar ise gelecek sezon için planlar yapan yönetime hangi oyuncu gelirse gelsin bu takıma güvenimiz yok mesajını her maçta gösteriyor. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 06:40