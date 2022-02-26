Fenerbahçe umut vermiyor! Taraftarlar...
Fenerbahçe'de artık hedef olarak sadece Süper Lig kaldı. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar ise gelecek sezon için planlar yapan yönetime hangi oyuncu gelirse gelsin bu takıma güvenimiz yok mesajını her maçta gösteriyor. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 06:40
ARDA NASIL YEDEK KALIR?
Taraftarlar Çekya'da başkana yönelik protestolarını ve istifa çağrılarını sürdürürken, Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapanların sayısı da her geçen gün artıyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Koç'un tavrı ise merakla bekleniyor... Hedefteki diğer isim İsmail Kartal! Tecrübeli teknik adam, Slavia Prag karşısında iki maçta da oyun ve taktik olarak sınıfta kalırken, rakibe hiçbir çözüm üretemedi. Formda Arda Güler'i yedek soyundurup, dökülen Sosa'yı 57 dakika sahada tutması da Kartal'ın eksi hanesine yazıldı.