Arda, A takımda bu sezon forma giydiği 8 maçta 2 asist gerçekleştirdi. U19 Süper Lig'de de 4 gol kaydetti.SLAVİA Prag'ın tur atlaması Çekya basınında geniş yer bulurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in performansına övgü geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'e Guti benzetmesi!
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında öne çıkan tek olumlu gelişmesi Arda Güler'in performansı oldu. Çekya basını 17 yaşındaki genç futbolcuyu bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti'ye benzetti. (FB spor haberleri)
"Arda Güler'e bakınca hafızalarda Real Madrid efsanesi Guti canlanıyor" diyen gazeteler, "Stili son zamanların en iyi Türk futbolcusu olan Emre Belözoğlu'nu da andırıyor. Türkiye'de çok parlak bir geleceği var. Hakkında; Geleceği doğru planlanırsa Real Madrid'de oynar yorumları yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Arda'nın henüz 18 yaşında bile olmadığı da hatırlatılarak, "Fenerbahçe onu çok önemsiyor. Özel şoförü var. Yakında yeni sözleşme imzalaması ve gelecek sezon daha fazla forma giymesi gerekiyor. Ve bir gün Real Madrid'in yolunu tutabilir" denildi.