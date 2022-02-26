Arda'nın henüz 18 yaşında bile olmadığı da hatırlatılarak, "Fenerbahçe onu çok önemsiyor. Özel şoförü var. Yakında yeni sözleşme imzalaması ve gelecek sezon daha fazla forma giymesi gerekiyor. Ve bir gün Real Madrid'in yolunu tutabilir" denildi.