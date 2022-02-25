Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi! Sözleşme konusunda...
Fenerbahçe'de flaş Serdar Aziz gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu ile Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'unda ilgilendiği iddia edilirken sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile prensipte anlaşmaya vardı. İşte anlaşma detayları... (FB spor haberleri)
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz'le görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe mutlu sona çok yakın... Takvim'in derlediği habere göre sarı- lacivertliler adı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılan tecrübeli futbolcuyya çok büyük oranda anlaşma sağladı. Serdar Aziz'ın önümüzdeki günlerde 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı ve Türk lirası üzerinden garanti ücret alacağı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmi maçta forma giydi.