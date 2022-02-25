Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi! Sözleşme konusunda...

Fenerbahçe'de flaş Serdar Aziz gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu ile Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'unda ilgilendiği iddia edilirken sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile prensipte anlaşmaya vardı. İşte anlaşma detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 06:40