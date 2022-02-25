Başka Rubin Kazan olmak üzere birçok Rus takımının kadrosuna katmak istediği Fenerbahçe'nin Yunan forveti Dimitrios Pelkas Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrasında Rusya'dan gelen teklifleri askıya aldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Pelkas'a savaş darbesi! Teklifleri askıya aldı
Fenerbahçe'de sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Pelkas'a Rusya Ligi'nde birçok takım talip olmuştu. Yunan yıldız Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu teklifleri askıya aldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 06:40
Başka Rubin Kazan olmak üzere birçok Rus takımının kadrosuna katmak istediği Fenerbahçe'nin Yunan forveti Dimitrios Pelkas Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrasında Rusya'dan gelen teklifleri askıya aldı.
Fenerbahçe yönetiminin de Pelkas'ın satış listesine konulu konulmayacağı hakkındaki kararı sezon sonuna bıraktığı, Yunan oyuncunun sezonun geri kalanındaki performansının kriter olarak alınacağı da gelen haberler arasında.
Takvim'in derlediği habere göre bu arada Dimitrios Pelkas'a başta eski takımı PAOK olmak üzere Yunan ve İtalyan liginden de ilginin olduğu ifade ediliyor.