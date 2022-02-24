Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu'na kanca! İtalyanlar duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Ajax'ın Dusan Tadic'in veliahtını aradığını ve bu doğrultuda Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını duyurdu. (FB spor haberi)
Ajax'ın Fenerbahçe ile Slavia Prag ile arasında oynanan UEFA Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında takip ettiği Ferdi için İtalyan basınından flaş bir benzetme geldi.
YENİ DUSAN TADIC
La Gazzetta dello Sport, Hollanda basını kaynaklı haberlere göre Ajax'ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini belirtirken, genç yıldızdan haberde yeni Dusan Tadic olarak bahsedildi.