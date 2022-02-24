BRUGGE DE ONU İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Ajax'ın yanı sıra Belçika'dan Club Brugge'ün de ısrarla istediği Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmak adına yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi ise kısa süre içinde genç oyuncu ile nikah tazelemek istiyor. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.