Fenerbahçe'de Joachim Löw'de mutlu son! İşte geliş tarihi

Süper Lig'de sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan ancak sezon ortasında Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayıran Fenerbahçe, geçici olarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirmişti. Sarı-lacivertlilerin uzun vadeli hocası belli oldu. Kanarya, sezon sonu için Joachim Löw ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 13:18