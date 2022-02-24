Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe Kulübü, başarısız sonuçların ardından Vitor Pereira'nın görevine son vermişti. Yönetim, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştı.
Fenerbahçe'de Joachim Löw'de mutlu son! İşte geliş tarihi
Süper Lig'de sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan ancak sezon ortasında Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayıran Fenerbahçe, geçici olarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirmişti. Sarı-lacivertlilerin uzun vadeli hocası belli oldu. Kanarya, sezon sonu için Joachim Löw ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe yönetimi, 2022-2023 sezonu planlamasına şimdiden başladı. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli teknik adam, Samandıra'daki antrenmanları yakından takip etmeye başladı. Başarılı çalıştırıcının Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu.
Ajansspor'da yer alan habere göre Başkan Ali Koç ile her konuda el sıkışan Joachim Löw ekibini tamamladı. Alman teknik direktörü 3 yardımcısı olacak.