Fanatik'te yer alan haberde, Mesut Özil, takımının son durumuna da değinerek, "Ligde bizim için önemli olan maç kazanıp öz güvenimizi yükseltmekti. Giresunspor ve Hatayspor karşısında peş peşe alınan galibiyetlerle çok ihtiyacımız olan bir seri yakalamayı başardık. Şimdi bunu devam ettirmemiz gerek. Bunun için ben de her türlü katkıyı vermek için elimden geleni yapacağım. Kasımpaşa karşısında da kazanırsak, hızla üst sıralara tırmanabiliriz. Galibiyet serisini sürdürmemiz halinde ligi iyi bir noktada bitirebileceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.