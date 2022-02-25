Fenerbahçe Kulübü'ne ait bir Instagram sayfası hacklendi.

Sarı lacivertliler konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.