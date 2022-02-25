Beşiktaş ve Fenerbahçe Elneny için karşı karşıya!

Beşiktaş ve Fenerbahçe Elneny için karşı karşıya!

Transfer haberi | Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde yine karşı karşıya... İngiliz basınına yansıyan haberde iki Süper Lig devinin Arsenal'da forma giyen yıldız oyuncu için karşı karşıya geldiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (A Spor Dış Haberler)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 11:29