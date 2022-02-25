Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, yıldız orta saha için karşı karşıya geldi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe Elneny için karşı karşıya!
Transfer haberi | Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde yine karşı karşıya... İngiliz basınına yansıyan haberde iki Süper Lig devinin Arsenal'da forma giyen yıldız oyuncu için karşı karşıya geldiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (A Spor Dış Haberler)
Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 11:29
İngiliz basınına yansıyan haberde iki ezeli rakibin Arsenal forması giyen Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak için uğraş verdiği iddia edildi.
Afrika Kupası'nda etkili bir performans koyan Mısırlı orta sahanın, Arsenal Teknik Direktörü Arteta tarafından gelecek sezon kadroda düşünülmediği ifade edildi.