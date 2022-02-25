Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Attila Szalai ile ilgi haberler Avrupa basınından eksik olmuyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye Milan kancası! Teklif edilecek rakam...
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana iyi bir performans gösteren Attila Szalai, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın radarına girdi. İtalyan temsilcisinin sarı-lacivertlilerden Macar stoperi istediği iddia edilirken, teklif ettiği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Daha önce Attila Szalai'ye talip olduğu iddia edilen İtalyan devi Milan ile ilgili olarak bir haber daha ortaya çıktı. Milan'ın PSG'nin stoperi Abdou Diallo'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer gerçekleşmezse rotanın Macar stoper Attila Szalai olduğu kaydedildi.
Stoper transferi için 20-25 milyon Euro civarında bir bütçe ayıran İtalyan ekibinin Diallo'yu transfer ihtimalinin çok da kolay olmadığı, 2. seçenek olmasına rağmen Szalai transferinin daha mantıklı olduğu iddia edildi.