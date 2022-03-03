FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de sol bek sorunu! Trabzonspor derbisinde kim oynayacak?

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak seri başlatan Fenerbahçe, ligin 28. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, sol bek bölgesinde eksikliklerinin olduğunu daha önce dile getirirken, derbide kimin oynayacağına dair henüz bir karar vermedi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 11:46