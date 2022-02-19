Fenerbahçe'de gündem Ferdi Kadıoğlu... Sarı- lacivertli takım, Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 yenilerek son hedefi UEFA Konferans Ligi'ni de tehlikeye atarken, Ferdi 1 gol -1 asistle maçın yıldızı olmuştu. Tribünlerin maç sonunda alkışladığı tek isim olan genç ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu endişesi! Sözleşme uzatılacak mı?
Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Slavia Prag maçında sergilediği futbolla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarların sözleşmesinin uzatılmasını istediği yıldız futbolcunun Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeleri sürüyor. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de gündem Ferdi Kadıoğlu... Sarı- lacivertli takım, Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 yenilerek son hedefi UEFA Konferans Ligi'ni de tehlikeye atarken, Ferdi 1 gol -1 asistle maçın yıldızı olmuştu. Tribünlerin maç sonunda alkışladığı tek isim olan genç ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Hala kontrat yenilenmemesi nedeniyle endişeli olan taraftarlar sosyal medyada "FerdiyeSözleşmeVerAliKoç" etiketi açtı. 22 yaşındaki oyuncu için başlatılan kampanyaya kısa süre içinde çok sayıda mesaj geldi
Sarı-lacivertli yönetim, Fotomaç'ın derlediği habere göre Ferdi Kadıoğlu ile görüşmeleri sürdürüyor. Ancak henüz imza aşamasına gelinmedi. Taraflar arasında yıllık ücret konusunda fark olduğu konuşuluyor.