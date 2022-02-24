Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle) | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Sahasında ilk maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Çekya'da turu almak istiyor. Dev mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Sahasında ilk maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Çekya'da turu almak istiyor. Dev mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 240. MAÇ

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.

SADECE GÖTEBORG'U ELEDİ

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.

1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Rövanş maçında her türlü beraberlik durumunda Slavia Prag turu atlayan taraf olacak. Fenerbahçe, rövanşta sahadan 3-2 galip ayrılırsa maç uzayacak. Deplasmanda gol avantajı kaldırıldığı için, Fenerbahçe deplasmandaki karşılaşmayı tek farklı skorlarla kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertliler uzatma devrelerinde de farkı yükseltemezse, tur biletini alan takımı penaltılar belirleyecek.

Diğer bir senaryoda ise Fenerbahçe eğer Çekya'da 2 farklı galibiyet alırsa tur biletini direkt cebine koyacak.

İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

Son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Eden Arena'da 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.