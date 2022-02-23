Fenerbahçe'ye transferinin olumsuz sonuçlanması sonrası Gent kulübü yetkililerine tavır alan ve Belçika ekibi ile sözleşme uzatmayan Sinan, bunun üzerine ise formasını kaptırmaktan kurtulamadı.
Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Sinan Bolat'a büyük şok!
Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen, ancak kulübü izin vermeyince takımında kalan Sinan Bolat büyük bir şok yaşadı. Deneyimli file bekçisi transferin gerçekleşmesine izin vermeyen kulübü Gent'e tepki göstermişti. Sinan gelişmelerin ardından formasından uzak kaldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 06:40
Gent kulübü ile son olarak 25 Ocak'taki Oostende maçına ilk 11'de başlayan ve ardından 3 maçta yedek kulübesinde yer alan Sinan Bolat, formasını Davy Roef'e kaptırdı.
Sinan transfer süre öncesinde ise bu sezon Gent ile 39 maça çıkmış ve bunların tamamında ilk 11'de yer almıştı.