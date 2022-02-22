24 yaşındaki oyuncu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım." ifadelerini kullanmıştı.