Fenerbahçe Slavia Prag'a odaklandı! Mutlak hedef ikinci maça bırakmamak

Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag maçına çevrildi. Bu doğrultuda özellikle ikinci maça işini bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal iç sahada özellikle gol yememek olarak belirledi. İşte tüm detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 06:40