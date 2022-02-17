Fenerbahçe Slavia Prag'a odaklandı! Mutlak hedef ikinci maça bırakmamak
Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag maçına çevrildi. Bu doğrultuda özellikle ikinci maça işini bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal iç sahada özellikle gol yememek olarak belirledi. İşte tüm detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 06:40
CAMİA HEYECANLI
Bu sezon lig ve kupada üzülen sarı-lacivertli camia, Konferans Ligi'ne sarılmış durumda. Bugün Kadıköy'de rakip Slavia Prag. İsmail Kartal ve öğrencilerinin öncelikle isteği iç saha maçında gol yememek. Ardından bulacağı gollerle Prag deplasmanına keyifli gitmek. Kartal rakibin güçlü ve zayıf yönlerini öğrencilerine aktardı.
Sarı-lacivertliler Çekya ekipleriyle 10 defa karşılaştı, 4 maçı kazandı. 1'i berabere bitti. 5 defa kaybetti. Kanarya, Avrupa Kupaları'nda 239. defa sahne alacak. 87'i galibiyeti var. 51 maç berabere. 100 yenilgisi var. 297 defa gol attı.