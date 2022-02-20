Fenerbahçe yönetimi orta sahada oynamasına karşın gol yollarında son derece etkili bir oyuncu olan İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesinin başına aldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızını istiyor!
Fenerbahçe haberi... Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, İspanyol devi Real Madrid formasını terleten ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Isco için temaslara başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar, Real Madrid'de sözleşmesinin son senesini yaşayan Isco'nun menajeri ile temasa geçti.
Orta sahada 8 ve 10 numaralı bölgede forma giyebilen Isco'nun bonservisinin olmaması Fenerli kurmayları cezbetmiş durumda. Ancak gelen bilgilere göne İspanyol yıldıza bir miktar imza parasının da teklif edildiği ifade ediliyor.