Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ettive sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Arda ve Çağtay için çok önemli bir referans maçıydı. Gençlerimiz Arda, Çağtay güzel bir maç çıkardılar. Türk futbolu ve Fenerbahçemiz adına yolları açık olsun." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyet sonrası konuştu.

İşte Kartal'ın o sözleri:

Slavia maçından sonra rotasyon yapmaya mecburdum. Oyuncularımızı fiziksel ve psikolojik olarak yakından takip ettiğimiz için, teknik adamların işi bu, bazı oyuncularımızı dinlendirdim. Sakatlık riski olanlar da var. Sinyaller başlamıştı.

Bugün Arda ve Çağtay için çok önemli bir referans maçıydı. Gençlerimiz Arda, Çağtay güzel bir maç çıkardılar. Türk futbolu ve Fenerbahçemiz adına yolları açık olsun.

Oyunun üstünlüğü bizdeydi. Rahattık kenarda. Gollerin geleceği belliydi. Bu galibiyetle moral motivasyonumuzu yükselttik. İnşallah bu moralle iyi mücadele edip, istediğimiz skoru olarak Prag'dan turla döneriz.