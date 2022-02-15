Ajansspor'a konuşan 40 yaşındaki unutulmaz savunmacı, "Szalai ve Kim'i beğenmiyorum. Ahım şahım bir şey yaptıkları yok. Oyuna katılmıyorlar. Savunmayı da iyi yapmıyorlar. Kaç golleri var? Onlar stoperse Luciano, Lugano ve Kjaer neydi? Aralarında dağlar kadar fark var. Bir tek Galatasaray'daki Marcao iyi" ifadelerini kullandı.